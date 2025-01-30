Протесты в Сербии: последние новости на 30 января 2025 года

Массовые протесты в Сербии не прекратились, несмотря на отставку премьера и уступки властей. 90-километровый марш протеста сербские студенты начали утром 30 января. Студенты начали марш от Белграда до Нови-Сада с требованием раскрыть все документы по трагедии в которой погибли 15 человек.