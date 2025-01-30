Протесты в Сербии: последние новости на 30 января 2025 года

Сербия вышла на марш
Массовые протесты в Сербии не прекратились, несмотря на отставку премьера и уступки властей. 90-километровый марш протеста сербские студенты начали утром 30 января. Студенты начали марш от Белграда до Нови-Сада с требованием раскрыть все документы по трагедии в которой погибли 15 человек.
Захарова: нельзя допустить, чтобы в Сербии воцарился хаос на почве протестов
Мария Захарова заявила, что важно избежать хаоса на фоне протестов в Сербии, возникших после трагедии в Нови-Саде. Она подчеркнула, что руководство Сербии принимает меры для стабильности и диалога с гражданами.
Вице-премьер Сербии: власти республики выполнили все требования протестующих
Синиша Мали сообщил, что правительство выделило 12 млрд динаров на высшее образование, снижая стоимость обучения на 50%. Это решение выполнено в ответ на протесты студентов, и правительство надеется на диалог для разрешения ситуации.