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Протесты в Сербии: последние новости на 30 января 2025 года

В Сербии продолжаются массовые протесты, организованные студентами после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, унесшей 15 жизней. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации на 30 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Сербия вышла на марш

Массовые протесты в Сербии не прекратились, несмотря на отставку премьера и уступки властей. 90-километровый марш протеста сербские студенты начали утром 30 января. Студенты начали марш от Белграда до Нови-Сада с требованием раскрыть все документы по трагедии в которой погибли 15 человек.

Захарова: нельзя допустить, чтобы в Сербии воцарился хаос на почве протестов

Мария Захарова заявила, что важно избежать хаоса на фоне протестов в Сербии, возникших после трагедии в Нови-Саде. Она подчеркнула, что руководство Сербии принимает меры для стабильности и диалога с гражданами.

Вице-премьер Сербии: власти республики выполнили все требования протестующих

Синиша Мали сообщил, что правительство выделило 12 млрд динаров на высшее образование, снижая стоимость обучения на 50%. Это решение выполнено в ответ на протесты студентов, и правительство надеется на диалог для разрешения ситуации.