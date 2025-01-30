Глава ЦИК Карпенко допустил, что ВНС сможет избирать президента Беларуси

Глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в эфире ОНТ допустил, что члены Всебелорусского Народного собрания смогут избирать президента Беларуси.
Карпенко отметил, что вопрос, касающийся возможности избрания президента членами ВНС можно обсуждать. Вместе с тем он акцентировал внимание на том, что в большей степени это зависит от законодательной власти, от воли народа.
— Это зависит не от ЦИК, а от законодателя, от воли народа, от Конституции, в которой это все прописано. Это серьезные вопросы, непростые, но они имеют право быть, потому что опыт подобный есть (в мире. — Ред.), — подчеркнул глава ЦИК.
Кроме того, он высказал мнение о том, что не верит в многопартийную демократическую систему, работающую во большинстве стран Запада.
— Давайте откровенно: кто из нас знает, какие партии еще есть в Великобритании, кроме виги и тори. Кто знает в США, кроме «слонов» и «ослов». Да, есть больше (партий), но в выборах участвуют только эти. И вариантов там других нет, — уточнил Игорь Карпенко.
Ранее глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко оценил заявления ОБСЕ фразой из известного мультфильма: «Я долго думал и наконец понял, что это неправильные пчелы».
Кроме того, Карпенко сравнил досрочное голосование в Беларуси и в США.
Также Карпенко оценил решение Украины не признавать выборы в Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал непростой ситуацию на государственной границе Беларуси.
А еще глава государства прокомментировал огромные очереди на границе с ЕС.