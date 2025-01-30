Глава ЦИК Карпенко допустил, что ВНС сможет избирать президента Беларуси

— Давайте откровенно: кто из нас знает, какие партии еще есть в Великобритании, кроме виги и тори. Кто знает в США, кроме «слонов» и «ослов». Да, есть больше (партий), но в выборах участвуют только эти. И вариантов там других нет, — уточнил Игорь Карпенко.