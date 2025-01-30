Пентагон заблокировал сотрудникам доступ к чат-боту DeepSeek

Как отмечается, этот шаг был предпринят после того, как в Пентагоне выразили обеспокоенность тем, что их сотрудники используют этот инструмент. Согласно политике конфиденциальности DeepSeek, компания хранит данные пользователей на серверах в Китае и регулирует эту информацию в соответствии с китайским законодательством.