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Пентагон заблокировал сотрудникам доступ к чат-боту DeepSeek

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сотрудники министерства обороны США подключали рабочие компьютеры к китайским серверам, чтобы получить доступ к новому чат-боту компании DeepSeek, прежде чем Пентагон принял меры по закрытию доступа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в ведомстве.

Источник: Reuters

По словам источников, агентство оборонных информационных систем, отвечающее за компьютерные сети Пентагона, во вторник вечером заблокировало доступ к сайту китайского стартапа.

Как отмечается, этот шаг был предпринят после того, как в Пентагоне выразили обеспокоенность тем, что их сотрудники используют этот инструмент. Согласно политике конфиденциальности DeepSeek, компания хранит данные пользователей на серверах в Китае и регулирует эту информацию в соответствии с китайским законодательством.

Другой информированный источник сообщил, что американские военнослужащие начали загружать раннюю версию кода DeepSeek на свои рабочие станции еще осенью 2024 года. В то время эти загрузки не вызвали беспокойства у служб безопасности Пентагона, поскольку связь с Китаем была им неясна, добавил собеседник.

По данным Блумберг, взрыв интереса к последней версии DeepSeek вызвал усилия некоторых военных служб по поиску и удалению кода чат-ботов китайского происхождения на персональных компьютерах сотрудников.

Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.

технологии