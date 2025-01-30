Пентагон заблокировал сотрудникам доступ к чат-боту DeepSeek

По словам источников, агентство оборонных информационных систем, отвечающее за компьютерные сети Пентагона, во вторник вечером заблокировало доступ к сайту китайского стартапа.
Как отмечается, этот шаг был предпринят после того, как в Пентагоне выразили обеспокоенность тем, что их сотрудники используют этот инструмент. Согласно политике конфиденциальности DeepSeek, компания хранит данные пользователей на серверах в Китае и регулирует эту информацию в соответствии с китайским законодательством.
Другой информированный источник сообщил, что американские военнослужащие начали загружать раннюю версию кода DeepSeek на свои рабочие станции еще осенью 2024 года. В то время эти загрузки не вызвали беспокойства у служб безопасности Пентагона, поскольку связь с Китаем была им неясна, добавил собеседник.
По данным Блумберг, взрыв интереса к последней версии DeepSeek вызвал усилия некоторых военных служб по поиску и удалению кода чат-ботов китайского происхождения на персональных компьютерах сотрудников.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.