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Конфликт в оборонной сфере Украины может сорвать поставки оружия

Вооруженные силы Украины рискуют с опозданием минимум на два месяца получить необходимое оружие.
Источник: Аргументы и факты

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины заявила о риске значительных задержек в поставках вооружения для Вооруженных сил страны. Причиной стала конфликтная ситуация между Министерством обороны и Агентством оборонных закупок (АОЗ).

Сообщается, что ведомственные разногласия уже привели к отмене ряда переговоров с международными поставщиками. Ассоциация подчеркнула, что в результате работа АОЗ практически парализована, что угрожает задержкой поставок вооружений как минимум на два месяца.

Ранее временно отстраненная руководитель агентства Марина Безрукова подтвердила, что из-за этого конфликта ни один контракт по закупке оружия, несмотря на выделенные Министерством финансов $333,8 млн, до сих пор не профинансирован. Такая ситуация ставит под угрозу получение критически важных боеприпасов и техники.

Ассоциация обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться и урегулировать проблему.

Ранее сообщалось, как военные украинской армии остались на первой линии в зоне спецоперации без экипировки, вооружения и боеприпасов.