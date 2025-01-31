Конфликт в оборонной сфере Украины может сорвать поставки оружия

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины заявила о риске значительных задержек в поставках вооружения для Вооруженных сил страны. Причиной стала конфликтная ситуация между Министерством обороны и Агентством оборонных закупок (АОЗ).
Сообщается, что ведомственные разногласия уже привели к отмене ряда переговоров с международными поставщиками. Ассоциация подчеркнула, что в результате работа АОЗ практически парализована, что угрожает задержкой поставок вооружений как минимум на два месяца.
Ранее временно отстраненная руководитель агентства Марина Безрукова подтвердила, что из-за этого конфликта ни один контракт по закупке оружия, несмотря на выделенные Министерством финансов $333,8 млн, до сих пор не профинансирован. Такая ситуация ставит под угрозу получение критически важных боеприпасов и техники.
Ассоциация обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться и урегулировать проблему.
Ранее сообщалось, как военные украинской армии остались на первой линии в зоне спецоперации без экипировки, вооружения и боеприпасов.