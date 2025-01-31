Конфликт в оборонной сфере Украины может сорвать поставки оружия

Ранее временно отстраненная руководитель агентства Марина Безрукова подтвердила, что из-за этого конфликта ни один контракт по закупке оружия, несмотря на выделенные Министерством финансов $333,8 млн, до сих пор не профинансирован. Такая ситуация ставит под угрозу получение критически важных боеприпасов и техники.