Трамп сообщил, что авиакатастрофу в США он не обсуждал с Путиным

«Во-первых, хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией Соединенных Штатов, и не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения, и доверительные, я бы сказал», — отметил российский президент, назвав Трампа «прагматичным и умным человеком» и заверив, что украинского конфликта не было бы, если бы Трамп был президентом в 2022 году.