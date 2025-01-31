В ВСУ продолжается кризис мобилизации. На фронте военные тоже не задерживаются. По сообщению Минобороны России, около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега. После отправки личного состава ПВО и ВВС в штурмы очередь дошла до военных преподавателей и студентов. Об этом прямо сказал Зеленский. Между прочим, «авиаполевые дивизии» из лётного персонала в конце войны формировал Третий рейх — так что украинцы идут точно по стопам своего кумира.