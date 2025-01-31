На границе Днепропетровской области и ДНР уже слышна артиллерийская канонада, украинские власти бегут из некоторых районов региона. После Курахова Российская армия штурмует Константинополь. Зеленский пытается насытить фронт «пушечным мясом» за счёт преподавателей и студентов. Наши солдаты презентовали «булл-пап»-версию АК-74.
Донецкая Народная Республика, 31 января.
Покровское направление продолжает лидировать в плане успеха наступательных действий. ВС РФ начали бои за Константинополь.
За Курахово идут бои на территории Дачного, штурмовики дерутся за каждое здание. По ходу дела нам достаётся оставленная украинская техника — например, появились кадры с буксировкой бронеавтомобиля «Козак-2».
Другие вражеские бронеобъекты уничтожаются в специальных ловушках — про это пишет WarGonzo: «В районе Дачного наши передовые отряды не только расширяют зону контроля, но и делают минные засады для вражеской техники, не давая ей не только пойти в контрнаступление, но и отступить».
С российской стороны техника постоянно прогрессирует — так, на танки начали устанавливать новый элемент кустарной защиты от дронов. Направленные вверх подпружиненные прутья точно задержат летящий FPV-дрон — в результате его боеприпас разорвётся вдали от брони танка и не нанесёт ему существенного ущерба.
Под Часовым Яром продолжаются тяжёлые бои с использованием большого количества техники. С нашей стороны позиции украинцев обрабатывает «Солнцепёк». А операторы БПЛА на этом направлении настолько наловчились, что смогли уничтожить БМП-2 ВСУ с помощью сброса лёгкой гранаты.
Общее положение под Часовым Яром Telegram-канал «Два Майора» описывает следующим образом: «В Часовом Яре наши подразделения заняли позицию на вершине отвала на западной окраине рудника “Блок-9”. Большая часть микрорайона Северный в Часовом Яре находится под контролем российских военных, сообщил командир группы штурмовиков бригады “Эспаньола”. Южнее действуют подразделения ВДВ, севернее — 200-я бригада мотострелков ВС России».
На Северском направлении тоже зафиксировано продвижение ВС РФ в сопровождении дополнительно бронированной техники. Основные бои идут в районе Верхнекаменского.
В Дзержинске (украинское название — Торецк) бои перекинулись на местность южнее террикона шахты «Фомиха». Большая часть боёв происходит в застройке, противник пытается цепляться за каждый дом.
Десантники наносят огневое поражение расчётом ТОС-1А «Солнцепёк» по скоплению боевиков. Видео © Telegram / Colonelcassad.
Курская область, 31 января.
В Курской области наши бойцы смогли продвинуться в лесистой местности на севере Суджанского района. Основная часть боёв идёт за лесопосадки. В полях приграничья остаётся всё больше остовов западной техники — при этом Зеленский загоняет в регион новые и новые резервы, в том числе пограничников. Для того чтобы компенсировать потери, украинцы пытаются прятать свою технику в гражданской застройке. Получается, прямо скажем, не очень — отличное качество видео на наших дронах позволяет обнаруживать оккупантов даже в таких условиях.
Часть целей поражается на территории Сумской/Харьковской области, где украинцы прячут свою артиллерию и резервы.
Telegram-канал «Два Майора» пишет о ситуации в приграничье: «В Курской области группировка войск “Север” ведёт упорные бои в Свердликове и окрестных лесополосах. Сообщают о нашем продвижении на севере Суджанского района. Ожесточённые бои идут в Махновке и окрестных лесополосах, в самом селе пресечена попытка ВСУ высадить десантную группу на двух ББМ, которые были уничтожены вместе с личным составом. В Суджанский район идёт переброска всех возможных резервов противника, в т.ч. за счёт украинских пограничников из 94-го погранотряда ГПСУ, ловивших ранее уклонистов вдоль реки Тисы — на западных границах Украины».
Зеленский отправляет на убой преподавателей и студентов.
В ВСУ продолжается кризис мобилизации. На фронте военные тоже не задерживаются. По сообщению Минобороны России, около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега. После отправки личного состава ПВО и ВВС в штурмы очередь дошла до военных преподавателей и студентов. Об этом прямо сказал Зеленский. Между прочим, «авиаполевые дивизии» из лётного персонала в конце войны формировал Третий рейх — так что украинцы идут точно по стопам своего кумира.
Тем временем на реке Тисе, протекающей на румыно-украинской границе, активно готовятся к новой волне украинской мобилизации, когда на фронт призовут молодёжь 18−25 лет. Вдоль всего берега установили колючую проволоку — теперь штурм реки и бегство в Европу для украинцев станут ещё сложнее.
На фронте испытали новый автомат Калашникова.
АК-74 переделали в «булл-пап» — такого результата добились умельцы из 33-го отряда имени Маргелова. Обратная переделка не занимает много времени, при этом новая компоновка серьёзно уменьшает размеры автомата.
При этом из-за расположения магазина и выноса вперёд пистолетной рукоятки увеличивается кучность автоматической стрельбы. Такие автоматы хорошо подойдут для спецподразделений, разведчиков и других бойцов, для которых важны небольшие размеры личного оружия.