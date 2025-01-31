«Лондонский котёл». Как сын бывшего президента Украины Петра Порошенко попал на миллиард долларов

Сегодня в украинских СМИ эту информацию называют ложью, хотя, по одной из версий, младший всё же появлялся где-то относительно недалеко от фронта, но в боях участия не принимал и жил отдельно от остальных солдат — в штабных помещениях, которые занимал тогдашний министр обороны Незалежной Валерий Гелетей, известный тем, что в Раде подписал текст только что принесённой им присяги министра обороны ручкой с закрытым колпачком.