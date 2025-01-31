Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лондонский котёл». Как сын бывшего президента Украины Петра Порошенко попал на миллиард долларов

Власти Украины наложили арест на миллиардное имущество старшего сына экс-президента Петра Порошенко* из-за уклонения от армии. Алексей Порошенко* уже более 5 лет живёт в Великобритании. Что о нём известно?

Почему сын Порошенко* стал уклонистом.

Украинские СМИ сообщают, что местные власти арестовали имущество старшего сына экс-президента Петра Порошенко* Алексея* в связи с тем, что он игнорирует повестки в армию. Таким образом, в Незалежной Алексей Порошенко* теперь официально признан «ухилянтом» (уклонистом — русск.). На Украине считают, что именно на сына Порошенко записано состояние почти в 1,2 миллиарда долларов.

Ещё в начале января, основываясь на решении Печерского районного военкомата Киева, местный Минюст наложил на отпрыска бывшего главы государства административный штраф в размере 51 тысячи гривен (около 120 тысяч рублей по текущему курсу).

Это случилось после того, как сын шоколадного короля в 2024 году дважды не явился по повестке в территориальный центр комплектации (ТЦК, аналог военкоматов). При этом, как указывают источники, Алексей* имеет воинское звание лейтенанта запаса.

Как пишут украинские СМИ, «два отважных воина» — он и его младший брат Михаил — сейчас «воюют» в «лондонском котле» — в столице Великобритании. Там, по мнению комментаторов, дети Порошенко* попросту скрываются от призыва.

Адвокаты Порошенко-младшего* уже успели выплатить наложенный штраф «без признания вины с его стороны» и сейчас добиваются признания решения об аресте активов незаконным. По данным юристов, их клиент был снят с воинского, налогового и паспортного учёта в связи с отъездом за границу ещё в 2019 году.

Как Алексей Порошенко* строил карьеру.

Старший сын олигарха родился в 1985 году и сразу после школы поехал в Англию. Там учился в Итонском и Винчестерском колледжах, в Лондонской школе экономики. Высшее образование получал в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко («международный бизнес») и в бизнес-школе INSEAD (Diversity Fund Scholarship) во Франции и Сингапуре.

Когда Порошенко-старший* работал министром иностранных дел Украины, сын отправился в китайский Шанхай и там занимал ряд должностей — от заместителя руководителя торгово-экономической миссии Генерального консульства Украины до вице-консула отдела по экономическим вопросам.

В Незалежной карьера тоже задалась: в 2013 году он стал депутатом Винницкого областного совета, а год спустя — на досрочных парламентских выборах, которые случились после вооружённого мятежа на майдане Незалежности и когда папа стал президентом Украины, неожиданно прошёл и в Верховную раду.

Чем запомнился депутат Порошенко*

Здесь Алексей Порошенко*, похоже, был очень эффективен. В августе 2017 года он стал первым из украинских политиков, кто победил в конкурсе сингапурской программы сотрудничества и прошёл стажировку в сфере государственного менеджмента в правительственных структурах Сингапура. С тех пор молодой политик стал руководителем группы по межпарламентским связям с этой республикой.

В 2018 году, по версии независимой аналитической платформы VoxUkraine, по Индексу поддержки реформ сын Порошенко* попал в десятку самых эффективных народных депутатов Верховной рады Украины восьмого созыва.

Правда, после президентских выборов 2019 года, на которых комик Владимир Зеленский победил Петра Порошенко*, головокружительные успехи Алексея* почему-то закончились. Он не пошёл на следующие выборы, а «подписал контракт с международной компанией и выехал для работы за границу».

Стоит отметить, что все годы депутатства отпрыск олигарха отмечался агрессивной антироссийской риторикой. Например, с трибуны Рады призывал бойкотировать проведение Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Где Алексей Порошенко* служил в АТО.

Кстати, по заверениям обоих Порошенко*, с началом так называемой АТО Алексей* отправился добровольцем служить в Донбасс. Служба, правда, оказалась короткой — август — сентябрь 2014 года — и, видимо, случайно, проходила прямо накануне тех самых выборов в Верховную раду, по результатам которых сын президента стал народным избранником.

Тогда он — якобы под чужой фамилией, чтобы в случае пленения россияне не смогли с его помощью оказать давление на отца-главнокомандующего, — был приписан к какому-то миномётному подразделению и в качестве его командира нёс службу под Краматорском.

Сегодня в украинских СМИ эту информацию называют ложью, хотя, по одной из версий, младший всё же появлялся где-то относительно недалеко от фронта, но в боях участия не принимал и жил отдельно от остальных солдат — в штабных помещениях, которые занимал тогдашний министр обороны Незалежной Валерий Гелетей, известный тем, что в Раде подписал текст только что принесённой им присяги министра обороны ручкой с закрытым колпачком.

Сейчас адвокаты семьи, комментируя решение Минюста, апеллируют к этому эпизоду и утверждают, что Порошенко-младший* как офицер запаса был снят с воинского учёта в октябре 2019 года в связи с его отъездом за рубеж.

Российский след семьи Порошенко.

Занятно, что на фоне русофобствующих отца и сына остальные члены семьи, по крайней мере ранее, демонстрировали лояльность России. В 2017 году на Украине разразился масштабный скандал после того, как второй сын Порошенко* — Михаил — засветился на одной из фотографий в соцсетях в футболке с триколором и надписью Russia. Он же подписывал иллюстрации к своим приключениям в Великобритании словами «русские в Лондоне».

Дочерей олигарха украинские националисты ловили на посещении концерта российских музыкантов в 2018 году. Они же вместе с Михаилом годом позже пришли на митинг в поддержку отца к зданию Госбюро расследований. В ходе митинга младший сын Порошенко* заявил журналистам, что в повседневной жизни обычно говорит на русском языке.

Сам же Алексей Порошенко* женат на россиянке Юлии Алихановой. Она родом из Севастополя, жила и училась в Санкт-Петербурге и, по слухам, является роднёй Анны Яловой — супруги зампреда Правительства Ленинградской области Дмитрия Ялова. По крайней мере, ещё недавно родня Алихановой постоянно проживала в Крыму и активно приветствовала возвращение полуострова в российскую юрисдикцию.

Почему сын Порошенко попал под раздачу.

Похоже, для властей Незалежной вопрос об аресте имущества Алексея Порошенко* — принципиальный. Ведущие СМИ и информагентства страны по этому поводу публикуют комментарии многочисленных местных экспертов.

— Важен сам прецендент — одного из самых богатых людей Украины (а именно на Порошенко-младшего записано состояние почти в 1,2 миллиарда долларов) государство вынуждает выполнять законодательство. И наказывает за уклонение от армии, пока вся страна защищается от врага. Поэтому последствия для уклониста будут со временем ухудшаться, — заявил один из них агентству УНИАН.

По мнению украинских наблюдателей, на фоне изменения международной обстановки (Дональд Трамп занял кресло президента США и сейчас пытается остановить денежный поток на Украину) и усилившихся разговоров о необходимости проведения выборов в Незалежной арест имущества сына олигарха используется для давления на Порошенко-старшего* — известного противника нынешнего президента Владимира Зеленского.

В последнее время бывший президент Пётр Порошенко всё чаще появляется на публике с яркими политическими заявлениями, выступает за продолжение войны с Россией, а также поддерживает офицеров ССО, попавших в опалу при режиме Зеленского. Местные эксперты утверждают, что одной из задач Офиса президента Украины стоит не допустить Петра Порошенко* к участию в возможных выборах и максимально снизить его политическую активность.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.