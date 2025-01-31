Люди Х. Есть ли на Украине легитимная власть и кто может подписать мирный договор

— Говоря о том, что для подписания каких-либо договоров с Украиной нужно, чтобы там сменился политический класс и пришли другие люди, Путин адресует эти слова США, которые, по сути, управляют с той стороны конфликта. Смысл этого послания таков: вы, американцы, должны сместить всех этих людей, полностью поменять их на других, учитывая при этом приемлемость новых людей для России. И поскольку в настоящий момент на Украине переговоры вести не с кем, то единственной стороной, с которой можно о чём-то договариваться по Украине, являются США, — отметил он.