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Путин раскрыл детали отвода войск ВС России из-под Киева в 2022 году

Россию попросили отвести свои войска из-под Киева в 2022 году лидеры стран Европы, чтобы Украины взамен подписала мирное соглашение. Такие детали событий того периода раскрыл президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Источник: РИА "Новости"

«Некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор с пистолетом у виска. Да хорошо, и что надо сделать? Нужно отвести войска от Киева», — рассказал глава государства.

Путин Владимир