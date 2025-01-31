Пресс-секретарь Трампа объяснила появление сотен загадочных НЛО над военными базами в США

Во время брифинга с журналистами Ливитт огласила информацию на эту тему, которую, по ее собственным словам, получила лично от Дональда Трампа. «Исследования показывают, что беспилотники, которые массово летали над Нью-Джерси, были разрешены к использованию Федеральным управлением гражданской авиации США. Многие из них запускались с развлекательными целями, а также людьми, увлеченными дронами (…) Это были не враги», — сказала она.