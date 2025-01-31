Костенко: СБУ возбудила дело после утечки в СМИ слов Буданова о переговорах

Служба безопасности Украины инициировала уголовное расследование после утечки в СМИ заявлений главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о необходимости переговоров и угрозах для существования государства.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко в интервью журналистке Наталье Мосейчук, информацию приводит издание Страна.ua через Telegram.
Костенко отметил, что политическим лидерам, руководящим фракциями, следует быть осведомленными о высших государственных вопросах, но это не означает, что такие сведения должны публично озвучиваться.
Он добавил, что СБУ уже занимается расследованием данного инцидента, однако не уточнил, против кого именно возбуждено дело.
Ранее депутат Государственной думы Алексей Чепа выразил мнение, что заявляя об угрозе существованию Украины к лету в случае, если переговоры так и не начнутся, руководитель Главного управления разведки страны Кирилл Буданов мог иметь ввиду последствия неудач ВСУ и риск попыток госпереворота.