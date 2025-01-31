Костенко: СБУ возбудила дело после утечки в СМИ слов Буданова о переговорах

Ранее депутат Государственной думы Алексей Чепа выразил мнение, что заявляя об угрозе существованию Украины к лету в случае, если переговоры так и не начнутся, руководитель Главного управления разведки страны Кирилл Буданов мог иметь ввиду последствия неудач ВСУ и риск попыток госпереворота.