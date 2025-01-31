Приднестровье с 1 по 10 февраля получит газ от Energocom через «Молдовагаз»

После 11 февраля регион, вероятно, перейдет на поставки через венгерских трейдеров. По данным издания, рассматриваются варианты сотрудничества с MET International AG, MOL и MVM, переговоры продолжаются. Предполагается, что финансирование закупок будет осуществляться в рамках гуманитарной помощи из России.