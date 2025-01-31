Приднестровье с 1 по 10 февраля получит газ от Energocom через «Молдовагаз»

С 1 по 10 февраля Приднестровье будет получать газ через молдавскую компанию Energocom, закупаемый на европейском рынке и передаваемый через «Молдовагаз», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ожидается, что ежедневные поставки составят около 3,2 миллиона кубометров.
После 11 февраля регион, вероятно, перейдет на поставки через венгерских трейдеров. По данным издания, рассматриваются варианты сотрудничества с MET International AG, MOL и MVM, переговоры продолжаются. Предполагается, что финансирование закупок будет осуществляться в рамках гуманитарной помощи из России.
Как уточняется, власти Приднестровья и Молдавии предварительно согласовали схему газоснабжения, распределив грант ЕС на сумму 30 миллионов евро примерно поровну.
Ранее лидер непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что Россия выделит Приднестровью кредит для покупки газа.