Трамп уверен, что Египет и Иордания расселят у себя палестинцев из Газы

25 января Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами анклава. Президент США добавил, что уже обсудил эту тему с королем Иордании Абдаллой II и собирается затронуть ее в ходе телефонных переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. На следующий день министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади подчеркнул, что королевство выступает против принудительного выселения палестинцев из сектора Газа. Со своей стороны МИД Египта назвал неприемлемым нарушение прав палестинского народа, в том числе его права на землю, вне зависимости от того, будет ли эта мера носить временный или постоянный характер.