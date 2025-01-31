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Трамп уверен, что Египет и Иордания расселят у себя палестинцев из Газы

Президент США отметил, что Вашингтон «очень многое» делает для этих стран, поэтому они согласятся на такой шаг.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Египет и Иордания примут палестинцев, потерявших крышу над головой в результате военных операций Израиля в секторе Газа. Такое заявление он сделал в четверг в беседе с журналистами в Белом доме.

На соответствующий вопрос Трамп заявил, что «они [Египет и Иордания] пойдут на это». «Мы очень многое делаем для них, и они пойдут на это», — подчеркнул он.

25 января Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами анклава. Президент США добавил, что уже обсудил эту тему с королем Иордании Абдаллой II и собирается затронуть ее в ходе телефонных переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. На следующий день министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади подчеркнул, что королевство выступает против принудительного выселения палестинцев из сектора Газа. Со своей стороны МИД Египта назвал неприемлемым нарушение прав палестинского народа, в том числе его права на землю, вне зависимости от того, будет ли эта мера носить временный или постоянный характер.

Трамп Дональд