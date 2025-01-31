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Рубио заявил, что конфликт с Россией отбросил Украину на 100 лет назад

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад в результате конфликта с Россией. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: Reuters

«Украина отброшена на 100 лет назад, ее энергетическая система уничтожена. Кому-то придется платить за восстановление всего этого. А как много украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они могут никогда не вернуться. А это будущее [Украины], и оно под угрозой», — сказал он в интервью американской журналистке Мегин Келли. Стенограмму беседы распространила в четверг пресс-служба Госдепа США.

Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что предыдущая американская администрация «каким-то образом убедила людей поверить в то, что Украина могла бы не просто одержать победу над Россией, но уничтожить ее», вернуть все к «состоянию 2012 или 2014 года».

Однако в результате США финансируют «затянувшуюся тупиковую ситуацию, тогда как человеческие страдания не прекращались», убежден Рубио.

дипломатия