Мэр проиграл спарринг-партнерше

В итоге из 23 присутствующих депутатов 17 поддержали «технического» кандидата. Действующий мэр получил всего шесть голосов. После утверждения документа об избрании госпожи Маслаковой на пост градоначальника Березовского кто-то из депутатов с места поинтересовался, как же город теперь «будет жить без главы». В ответ господин Горевой с ходу предположил, что новый мэр может и не вступить в полномочия: «Если она отказывается от вступления в должность, мы будем объявлять новый конкурс по отбору кандидатов на пост главы».