Мэр проиграл спарринг-партнерше

Березовский муниципальный округ — город-спутник Екатеринбурга (соседствует с Кировским районом облцентра). По данным Свердловскстата, на начало 2024 года там проживали 76,8 тыс. человек. С декабря 2011 года город и его администрацию возглавлял единоросс Евгений Писцов.
Третий срок полномочий мэра Березовского истек осенью 2024 года, однако по различным причинам конкурс на замещение должности прошел только в конце января 2025-го. На вакансию помимо Евгения Писцова претендовали еще девять человек, в том числе председатель гордумы Алексей Горевой (ЕР). По данным «Ъ», спикер близок к бывшему мэру Березовского, а ныне депутату регионального заксобрания от партии власти Вячеславу Брозовскому.
Хотя половину конкурсной комиссии представляли депутаты гордумы, в финал господин Горевой выйти не смог. Вместо него парламентариям предложили выбрать между действующим градоначальником и Юлией Маслаковой — начальником отдела инвестиционного развития администрации Березовского, по совместительству — супругой личного водителя Евгения Писцова.
Отметим, что по итогам выборов в 2021 году «Единая Россия» (ЕР) получила в гордуме Березовского 19 мест, «Справедливая Россия — За правду» — три, а КПРФ — одно. Еще два депутата избрались в качестве самовыдвиженцев.
Выбор между господином Писцовым и госпожой Маслаковой депутатов явно не устроил. 30 января на заседании гордумы однопартийцы заявили градоначальнику, что к нему «накопилось много вопросов по эффективности принятых решений». По словам депутата Ирины Булгаковой (ЕР), против его кандидатуры в комиссии проголосовали все четверо представителей депутатского корпуса. «За вас были только представители областной администрации», — посетовала она.
Господин Писцов резко парировал, что процедура проведения конкурса была соблюдена «с точностью до запятой». «Эти четверо не являются отражением мнений жителей всего муниципалитета. Я лично получаю большое количество слов поддержки в свой адрес», — добавил он. Кандидат подчеркнул, что об эффективности принятых им решений на посту мэра «говорят конкретные результаты»: «Березовский муниципальный округ признан лучшим среди крупных городов Свердловской области. Мы в этом рейтинге первые, это ответ на ваш вопрос».
На фоне этой дискуссии Юлия Маслакова, в свою очередь, попыталась сняться с конкурса, однако Алексей Горевой объяснил ей, что на этапе голосования вычеркнуть фамилии кандидатов из бюллетеня уже нельзя.
В итоге из 23 присутствующих депутатов 17 поддержали «технического» кандидата. Действующий мэр получил всего шесть голосов. После утверждения документа об избрании госпожи Маслаковой на пост градоначальника Березовского кто-то из депутатов с места поинтересовался, как же город теперь «будет жить без главы». В ответ господин Горевой с ходу предположил, что новый мэр может и не вступить в полномочия: «Если она отказывается от вступления в должность, мы будем объявлять новый конкурс по отбору кандидатов на пост главы».
«Это было голосование не за Юлию Маслакову, а против Евгения Писцова», — заявил «Ъ» один из депутатов. По словам другого, парламентарии пытались договориться с властями региона о допуске в финал «альтернативных» претендентов, но их не услышали. «Когда до голосования допустили только объективно технического кандидата (помимо господина Писцова.— “Ъ”), нам не оставили выбора», — пояснил один из собеседников «Ъ».
Евгений Писцов комментировать результаты выборов не стал и поспешил удалиться после завершения заседания. В гордуме допускают, что госпожа Маслакова не откажется от новой должности. «Может, она сделала это (заявила о самоотводе.— “Ъ”) на эмоциях, или на нее надавили. Мы настроены работать с новым главой», — заявили «Ъ» в городском парламенте.