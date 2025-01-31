Рубио: Трамп выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден в том, что украинский конфликт должен быть урегулирован дипломатическими методами. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров. Во всех переговорах сторонам приходится от чего-то отказываться. Я не буду заранее обсуждать это. Нам предстоит напряженная дипломатическая работа, которой мы уже занимались в прошлом, мы смотрим на это реалистично», — сказал Рубио в интервью журналистке Мегин Келли. Стенограмму беседы распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента США.
«На это потребуется время, но по крайней мере у нас есть президент, который понимает, что наша цель заключается в том, что конфликт должен завершиться и это должно быть прочное [урегулирование]», — добавил глава американского внешнеполитического ведомства.
Как отмечал 20 января президент России Владимир Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное — устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.