Рубио: Трамп выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

«Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров. Во всех переговорах сторонам приходится от чего-то отказываться. Я не буду заранее обсуждать это. Нам предстоит напряженная дипломатическая работа, которой мы уже занимались в прошлом, мы смотрим на это реалистично», — сказал Рубио в интервью журналистке Мегин Келли. Стенограмму беседы распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента США.