Лавров: Запад никогда не уважал принцип устава ООН о равенстве государств

По его мнению, такая политика сохраняется и при президенте Дональде Трампе. Он отметил, что за всю послевоенную историю США и их союзники не следовали этому ключевому принципу в международных конфликтах и ситуациях.
Лавров напомнил, что администрация Трампа, заявив о дистанцировании от либерального миропорядка, одновременно провозгласила приоритет политики «Америка прежде всего» и намерение установить новый порядок из хаоса. Министр считает, что принципиальных отличий от прежнего подхода Запада в этом заявлении нет.
По его словам, ООН и связанные с ней структуры испытывают трудности не из-за устаревших принципов работы, а из-за нежелания отдельных государств, в первую очередь западных, следовать установленным нормам.
Ранее Лавров заявил, что отношения России и США балансируют на грани разрыва.