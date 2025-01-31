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Лавров: Запад никогда не уважал принцип устава ООН о равенстве государств

По его мнению, такая политика сохраняется и при президенте Дональде Трампе.
Источник: Аргументы и факты

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны, включая США, никогда не соблюдали принцип суверенного равенства государств, закрепленный в Уставе ООН.

По его мнению, такая политика сохраняется и при президенте Дональде Трампе. Он отметил, что за всю послевоенную историю США и их союзники не следовали этому ключевому принципу в международных конфликтах и ситуациях.

Лавров напомнил, что администрация Трампа, заявив о дистанцировании от либерального миропорядка, одновременно провозгласила приоритет политики «Америка прежде всего» и намерение установить новый порядок из хаоса. Министр считает, что принципиальных отличий от прежнего подхода Запада в этом заявлении нет.

По его словам, ООН и связанные с ней структуры испытывают трудности не из-за устаревших принципов работы, а из-за нежелания отдельных государств, в первую очередь западных, следовать установленным нормам.

Ранее Лавров заявил, что отношения России и США балансируют на грани разрыва.