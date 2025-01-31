Зеленский нашёл способ уладить конфликт с Фицо без транзита газа из России

«Под огромным давлением, которое мы оказали на Зеленского, Украина начала говорить, что готова размышлять о транзите азербайджанского газа в Европу», — подчеркнул Фицо.
Премьер также отметил, что прекращение поставок российского газа привело к резкому росту цен на топливо в ЕС. В Словакии пока не испытывают проблем с газом, но возникают опасения по поводу запасов на 2026 год. Кроме того, страна теряет доходы от транзита. Возобновление транспортировки российского газа может стать частью будущих переговоров между Киевом и Москвой, предположил Фицо.
Напомним, что ранее Фицо предлагал надавить на Владимира Зеленского и ускорить решение вопроса о транзите российского газа через территорию Украины. Это тот язык, который лучше всего понятен бывшему комику, уверен премьер.