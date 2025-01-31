Пентагон заблокировал персоналу доступ к китайскому чат-боту DeepSeek

Агентство оборонных информационных систем приняло решение ограничить доступ к сайту DeepSeek после выявления случаев его использования сотрудниками Пентагона. Опасения вызвало то, что политика конфиденциальности компании предусматривает хранение пользовательских данных на китайских серверах и регулирование их в соответствии с законодательством Китая.