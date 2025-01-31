Пентагон заблокировал персоналу доступ к китайскому чат-боту DeepSeek

Сотрудники Пентагона подключали рабочие компьютеры к серверам китайского стартапа DeepSeek для использования нового чат-бота до того, как министерство обороны США заблокировало доступ к ресурсу.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ведомстве.
Агентство оборонных информационных систем приняло решение ограничить доступ к сайту DeepSeek после выявления случаев его использования сотрудниками Пентагона. Опасения вызвало то, что политика конфиденциальности компании предусматривает хранение пользовательских данных на китайских серверах и регулирование их в соответствии с законодательством Китая.
По информации одного из источников, американские военнослужащие начали загружать раннюю версию программного обеспечения DeepSeek осенью 2024 года. На тот момент безопасность Пентагона не выказывала беспокойства, так как связь с Китаем оставалась неочевидной.
Интерес к последней версии чат-бота вызвал активные меры со стороны военных служб, направленные на обнаружение и удаление программного кода китайского происхождения с рабочих устройств сотрудников.
Ранее в открытый доступ попали конфиденциальные данные компании DeepSeek, которая 10 дней назад объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, об этом заявила организация из Нью-Йорка Wiz Research, специализирующаяся на кибербезопасности.