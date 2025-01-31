Чешский сенатор Мирослава Немцова опубликовала в социальной сети X* заявление, где призвала к возобновлению блокады Ленинграда, аналогичной той, что произошла во времена Великой Отечественной войны. Впоследствии пост был удален, сообщает RT International.
Издание приводит содержание публикации, где Немцова отметила, что Россия отмечает годовщину снятия блокады Ленинграда, однако, по ее мнению, вместо празднования страна якобы должна вновь пережить это испытание.
Сенатор также обвинила Россию в ведении гибридной войны против Запада и выразила поддержку ужесточению антироссийских санкций. Она предложила «держать кулачки» за дальнейшее усиление давления на Москву.
Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом. Политик напомнил, что блокада Ленинграда длилась почти 2,5 года. Это беспрецедентное по масштабу жестокости и цинизма военное преступление.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.