МИД Ирана сообщил о готовности поддерживать ХАМАС до освобождения Палестины

В сообщении внешнеполитического ведомства подчёркивается, что Тегеран будет помогать палестинцам до тех пор, пока они не получат право на самоопределение и создание своего государства. Также глава МИД передал ХАМАС поздравления от Али Хаменеи в связи с прекращением огня на условиях сил сопротивления.
Напомним, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 19 января. В тот же день движение ХАМАС освободило первую группу заложников. Израиль в ответ отпустил 90 палестинских заключенных. Позже из Газы домой вернулись ещё четыре узника, а еврейское государство выпустило 110 человек.