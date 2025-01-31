МИД Ирана сообщил о готовности поддерживать ХАМАС до освобождения Палестины

В сообщении внешнеполитического ведомства подчёркивается, что Тегеран будет помогать палестинцам до тех пор, пока они не получат право на самоопределение и создание своего государства. Также глава МИД передал ХАМАС поздравления от Али Хаменеи в связи с прекращением огня на условиях сил сопротивления.