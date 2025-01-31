Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности

Также президент Соединенных Штатов утвердил назначение замглавы FAA. Отмечается, что особое внимание уделят обеспечению компетентности при найме сотрудников, что, как считает Трамп, должно иметь приоритет над доминировавшей при бывшем американском лидере Джо Байдене политикой инклюзивности.