Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) немедленно необходимо провести проверку авиабезопасности в США. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Также президент Соединенных Штатов утвердил назначение замглавы FAA. Отмечается, что особое внимание уделят обеспечению компетентности при найме сотрудников, что, как считает Трамп, должно иметь приоритет над доминировавшей при бывшем американском лидере Джо Байдене политикой инклюзивности.
Указы, которые подписал Трамп, стали первой официальной реакцией администрации главы Белого дома на авиакатастрофу.
Ранее сотрудник НСБТ Тодд Инмен заявлял, что США рассчитывает в течение 30 дней представить предварительный доклад по расследованию крушения самолета в Вашингтоне.
До этого Трамп сообщал, что политика разнообразия, которая была внедрена в FAA при Байдене, могла повлиять на недавнюю авиакатастрофу в районе Вашингтона.