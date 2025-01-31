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Аш-Шараа пообещал создать в Сирии госинституты, свободные от коррупции

Ахмада Аш-Шараа объявили президентом Сирии на переходный период.

Источник: Аргументы и факты

Сирийский лидер на переходный период Ахмед аш-Шараа в своем первом выступлении на посту заявил, что власти страны займутся созданием сильных госинститутов. Об этом сообщает газета Al Watan.

Он отметил, что эти государственные институты будут свободны от коррупции и взяточничества.

Ранее спикер командования военными операциями Сирии Хасан Абд аль-Гани заявлял, что новые сирийские власти распустили парламент и сообщили об отмене действующей до сих пор конституции, которая была утверждена в 2021 году.

До этого стало известно, что новые власти Сирии объявили о роспуске партии Арабского социалистического возрождения («Баас»). Отмечалось, что она была правившей больше 60 лет.