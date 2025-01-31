Трамп: пилоты разбившегося военного вертолета должны были видеть самолет

Американский лидер Дональд Трамп предположил, что пилоты разбившегося военного вертолета «должны были видеть» пассажирский самолет, с которым столкнулись.
«Возможно, виноваты сами пилоты. Они должны были видеть (самолет. — прим. ред.)», — сказал глава Белого дома.
Президент, не дожидаясь официальных результатов расследования авиакатастрофы, уже выдвинул несколько версий произошедшего. В частности, Трамп допустил, что очки ночного видения пилотов вертолета могли «исказить» восприятие экипажа о ситуации перед столкновением с воздушным судном.
Ранее стало известно, что Трамп подписал указ, согласно которому Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) нужно немедленно провести проверку авиабезопасности в Соединенных Штатах.
До этого председатель Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди заявляла, что бортовые самописцы военного вертолета и самолета, которые столкнулись в США, еще не обнаружены.