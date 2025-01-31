Трамп: дела в вопросе контактов с лидерами России и Китая идут хорошо

Президент США Дональд Трамп воздержался от разглашения подробностей своих переговоров с президентами России и Китая, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
Однако он подчеркнул, что отношения в этих направлениях развиваются «очень хорошо».
В ответ на вопросы журналистов о последних контактах с российским и китайским лидерами, а также о возможной помощи Китая в урегулировании конфликта в Украине, Трамп сообщил, что не будет комментировать эти вопросы, добавив, что ситуация с обеими странами на данный момент благоприятная.
Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на то, что контактировал с российским лидером Владимиром Путиным.