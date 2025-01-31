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Трамп: дела в вопросе контактов с лидерами России и Китая идут хорошо

Политик отметил, что ситуация на этом направлении развивается «очень хорошо».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп воздержался от разглашения подробностей своих переговоров с президентами России и Китая, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Однако он подчеркнул, что отношения в этих направлениях развиваются «очень хорошо».

В ответ на вопросы журналистов о последних контактах с российским и китайским лидерами, а также о возможной помощи Китая в урегулировании конфликта в Украине, Трамп сообщил, что не будет комментировать эти вопросы, добавив, что ситуация с обеими странами на данный момент благоприятная.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на то, что контактировал с российским лидером Владимиром Путиным.