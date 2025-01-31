Трамп: дела в вопросе контактов с лидерами России и Китая идут хорошо

В ответ на вопросы журналистов о последних контактах с российским и китайским лидерами, а также о возможной помощи Китая в урегулировании конфликта в Украине, Трамп сообщил, что не будет комментировать эти вопросы, добавив, что ситуация с обеими странами на данный момент благоприятная.