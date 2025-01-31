«Белый дом задаётся вполне логичным вопросом о целесообразности поддержания на плаву украинского проекта, всё меньше интересующего американских граждан. А ведь именно эта кровопролитная авантюра, по замыслу Байдена, должна была сплотить западный лагерь вокруг образа общего врага в лице России», — напомнил он.
Карпович также заявил о начале первой главы в истории долгого кризиса западного гегемонизма. Задачей России в этих условиях должно стать решение всех задач спецоперации, подытожил дипломат.
Ранее стало известно о планах администрации Байдена ликвидировать российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил журналист Такер Карлсон. Госдума планирует обратиться в Конгресс США и ООН с требованием провести расследование по данному факту.