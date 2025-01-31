Трамп сохраняет планы по введению пошлин на импорт из Канады и Мексики

Президент Соединенных Штатах Дональд Трамп заявил, что сохраняет планы ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, объяснив это миграционным кризисом, поставками наркотиков и торговыми дисбалансами.
Он отметил, что тарифы могут увеличиться в зависимости от дальнейшей ситуации.
Трамп добавил, что его администрация рассматривает возможность введения пошлин на импорт нефти из Канады и Мексики, однако окончательное решение на этот счет еще не принято.
По его словам, будущее поставок нефти из этих стран зависит от ценообразования и условий торговли.
Ранее американская газета Politico писала, что неопределенность относительно введения пошлин на иностранную продукцию стала причиной первых разногласий в команде Трампа.
До этого стало известно, что Трамп пригрозил Пекину введением новых тарифов с 1 февраля, если не изменится ситуация с контрабандой фентанила, который якобы отправляют из Китая в Мексику и Канаду.