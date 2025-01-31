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19-летний польский наёмник получил билет на тот свет под Покровском

Российские военные ликвидировали ещё одного наёмника из Польши. Иностранец был уничтожен в Донецкой Народной Республике, сообщает PAP.

Источник: Life.ru

«В Киеве простились с 19-летним Филипом Антосяком, который погиб под Покровском. Он служил в 25-й воздушно-десантной бригаде», — говорится в публикации.

Церемонию прощания посетили представители консульства Польши и родители наёмника, которые прибыли из Англии. Они признались, что не знали о решении сына вступить в ряды ВСУ. По словам отца Антосяка, тот хотел поступить в офицерскую школу в Лондоне.

Ранее стало известно, что на Запорожском направлении ВС РФ ликвидировали ещё и австрийского наёмника. Боец состоял в ультраправых группировках.