Трамп словами «очень хорошо» описал контакты с лидерами России и Китая

«Я не буду комментировать ни один из этих вопросов, но у нас всё идёт очень хорошо в отношении обоих», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистами.
Репортеры также поинтересовались, когда состоялись последние контакты Трампа с российским и китайским лидерами, а также получили ли американские власти какую-либо поддержку от КНР в вопросе разрешения конфликта на Украине. На это президент кратко ответил, что обсуждения на высоком уровне между державами продолжаются.
Напомним, что Трамп впервые намекнул на разговор с Путиным 30 января, обсуждая авиакатастрофу в Вашингтоне. Однако в Кремле опровергли какие-либо контакты между политиками.