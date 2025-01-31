Карпович: Байден устроил авантюру на Украине ради сплочения стран Запада

«Белый дом задается вполне логичным вопросом о целесообразности поддержания на плаву украинского проекта, все меньше интересующего американских граждан. А ведь именно эта кровопролитная авантюра, по замыслу Байдена, должна была сплотить западный лагерь вокруг образа общего врага в лице России», — сказал он.