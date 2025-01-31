Карпович: Байден устроил авантюру на Украине ради сплочения стран Запада

После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа в Вашингтоне засомневались в целесообразности политики бывшего американского лидера Джо Байдена в отношении Украины. Об этом заявил проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович, слова которого приводит российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.
«Белый дом задается вполне логичным вопросом о целесообразности поддержания на плаву украинского проекта, все меньше интересующего американских граждан. А ведь именно эта кровопролитная авантюра, по замыслу Байдена, должна была сплотить западный лагерь вокруг образа общего врага в лице России», — сказал он.
Карпович считает, что новые американские власти не только пересматривают решения предыдущей администрации, но и ставят под сомнение саму концепцию войны за будущее мировой демократии.
Ранее стало известно, что Трамп уже по-другому заговорил про конфликт на Украине, хотя находится у власти только несколько дней.
До этого Трамп заявлял, что у Байдена были неэффективные советники по вопросам Украины. Он отмечал, что его предшественник получил также плохие советы по Израилю, выводу Вооруженных сил Соединенных Штатов из Афганистана и ряду других вопросов.