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Карпович: Байден устроил авантюру на Украине ради сплочения стран Запада

Новая администрация США ставит под сомнение саму концепцию войны за будущее мировой демократии.

Источник: Аргументы и факты

После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа в Вашингтоне засомневались в целесообразности политики бывшего американского лидера Джо Байдена в отношении Украины. Об этом заявил проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович, слова которого приводит российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

«Белый дом задается вполне логичным вопросом о целесообразности поддержания на плаву украинского проекта, все меньше интересующего американских граждан. А ведь именно эта кровопролитная авантюра, по замыслу Байдена, должна была сплотить западный лагерь вокруг образа общего врага в лице России», — сказал он.

Карпович считает, что новые американские власти не только пересматривают решения предыдущей администрации, но и ставят под сомнение саму концепцию войны за будущее мировой демократии.

Ранее стало известно, что Трамп уже по-другому заговорил про конфликт на Украине, хотя находится у власти только несколько дней.

До этого Трамп заявлял, что у Байдена были неэффективные советники по вопросам Украины. Он отмечал, что его предшественник получил также плохие советы по Израилю, выводу Вооруженных сил Соединенных Штатов из Афганистана и ряду других вопросов.