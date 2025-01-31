Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Пентагона Хегсет подтвердил, что США будут защищать острова Сенкаку

Об этом Пит Хегсет сообщил своему японском коллеге Гэну Накатани в ходе телефонного разговора.

Источник: Reuters

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Японии и являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, подпадают под действие договора о безопасности между Японией и США. Соответствующую позицию, как сообщило агентство Kyodo, подтвердили в ходе первых телефонных переговоров министр обороны Японии Гэн Накатани и новый глава Пентагона Пит Хегсет.

Речь идет о пятой статье Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, согласно которой каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.

Острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, на которые претендуют Пекин и Токио, находятся под управлением Японии с 1972 года. Территориальный спор вокруг них между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.