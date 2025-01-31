Глава Пентагона Хегсет подтвердил, что США будут защищать острова Сенкаку

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Японии и являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, подпадают под действие договора о безопасности между Японией и США. Соответствующую позицию, как сообщило агентство Kyodo, подтвердили в ходе первых телефонных переговоров министр обороны Японии Гэн Накатани и новый глава Пентагона Пит Хегсет.
Речь идет о пятой статье Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, согласно которой каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.
Острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, на которые претендуют Пекин и Токио, находятся под управлением Японии с 1972 года. Территориальный спор вокруг них между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.