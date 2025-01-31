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Рубио: Украина из-за конфликта оказалась отброшенной на 100 лет назад

Рубио вновь подчеркнул необходимость завершения конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что из-за военного конфликта Украина откатилась на столетие назад, а ее энергетическая инфраструктура подверглась значительным разрушениям.

На шоу журналистки Мегин Келли он отметил, что значительное число украинцев покинули страну и, возможно, уже не вернутся.

Рубио вновь подчеркнул необходимость завершения конфликта и высказал мнение, что каждая сторона должна быть готова к определенным уступкам на переговорах.

Ранее проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович заявил, что в США разочаровались в «кровопролитном» украинском проекте бывшего президента страны Джо Байдена, который был направлен на сплочение западных стран против России в рамках украинского конфликта.