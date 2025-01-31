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Пушков: Германия уничтожает саму себя, принимая мигрантов

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что, продолжая политику открытых дверей и высказываясь в защиту мигрантов, немецкое общество держит курс на самоуничтожение Германии.

Источник: Reuters

«Когда нация теряет чувство самосохранения и переходит в фазу постепенного самоубийства, внутри неё непременно находятся обезумевшие могильщики, стремящиеся ускорить этот процесс», — написал он в Telegram-канале.

По словам Пушкова, «самоликвидация Германии» (термин немецкого автора Тило Сарацина) продолжается.

Ранее в Bild писали, что парламентарии попытаются ввести в Германии режим ЧС из-за мигрантов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что теракт в немецком Магдебурге является следствием миграционного кризиса в Западной Европе.