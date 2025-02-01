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Fox: Иран скрывает ядерные разработки под видом космической программы

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Секретное агентство Министерства обороны Ирана, отвечающее за ядерные разработки, якобы действует на объектах космической программы страны. Как сообщил в пятницу телеканал Fox News, такое утверждение содержится в докладе базирующегося в Париже Национального совета сопротивления Ирана (National Council of Resistance of Iran, NCRI).

Источник: РИА "Новости"

«Данные, собранные за несколько месяцев, показывают, что Организация оборонных инноваций и исследований [Ирана] активизировала работу над созданием ядерных боеголовок на объектах в Шахруде и Семнане», — говорится в докладе NCRI. По его информации, эти объекты ранее считались связанными исключительно с космическими разработками.

В докладе также упоминается ракета-носитель Qaem-100, которую в сентябре 2024 года Тегеран использовал для запуска исследовательского спутника Chamran-1. В NCRI считают, что она способна нести ядерную боеголовку.

Второй объект, космодром в Семнане, якобы используется для создания работающих на жидкостном двигателе ракет типа Simorgh, способных выводить тяжелые спутники на орбиту. Однако, считают в организации, их также можно адаптировать для доставки ядерных зарядов.

Между тем в середине января президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу NBC News заявил, что Тегеран не преследует цель создания ядерного оружия.