Fox: Иран скрывает ядерные разработки под видом космической программы

«Данные, собранные за несколько месяцев, показывают, что Организация оборонных инноваций и исследований [Ирана] активизировала работу над созданием ядерных боеголовок на объектах в Шахруде и Семнане», — говорится в докладе NCRI. По его информации, эти объекты ранее считались связанными исключительно с космическими разработками.