Бизнесмены Узбекистана и Пакистана планируют новые проекты — в каких сферах

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Предприниматели Пакистана и Узбекистана договорились о реализации новых совместных проектов в сферах текстильной, кожевенной и шерстяной переработки, строительных материалов, транспортной логистики и фармацевтики, сообщает корреспондент ИА «Дунё».
В Федерации торгово-промышленных палат Пакистана состоялись бизнес-форум и переговоры в формате G2B и B2B с участием делегации Узбекистана во главе с послом Алишером Тухтаевым и председателем Торгово-промышленной палаты Давроном Вахобовым.
Всего в мероприятии приняли участие более 100 представителей бизнеса обеих стран.
В ходе форума председатель федерации Атиф Шейх Икрам отметил, что сотрудничество между представителями бизнес-кругов двух государств открывает новую эру в торгово-экономических отношениях.
По его словам, развитие сотрудничества между государственным и частным секторами и постоянное укрепление диалога между бизнес-кругами способствуют укреплению экономических связей и дальнейшему расширению торговых контактов, улучшению инвестиционного климата в обеих странах, созданию доверительных и удобных условий для взаимной торговли.
«Нам необходимо совместно работать для укрепления стратегического партнерства и достижения общего экономического процветания», — подчеркнул председатель.
В ходе мероприятия предприниматели из Пакистана и Узбекистана достигли соглашений о реализации новых совместных проектов в сферах текстильной, кожевенной и шерстяной переработки, строительных материалов, транспортной логистики и фармацевтики.
Председатель ТПП Даврон Вахабов пригласил пакистанских предпринимателей посетить выставку «Made in Uzbekistan», которая пройдет 11 — 13 февраля в городе Лахоре, и в рамках этого мероприятия предложил провести встречи с представителями бизнес-кругов из Узбекистана для обсуждения перспектив сотрудничества.
Также принято решение о создании «Офиса торговых представителей» в городах Лахоре и Карачи, с целью увеличения объема экспорта узбекской промышленной продукции в Пакистан.