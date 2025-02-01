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Бизнесмены Узбекистана и Пакистана планируют новые проекты — в каких сферах

В Федерации торгово-промышленных палат Пакистана состоялись бизнес-форум и переговоры в формате G2B и B2B с участием делегации Узбекистана во главе с послом и председателем Торгово-промышленной палаты.

Источник: МИВТ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Предприниматели Пакистана и Узбекистана договорились о реализации новых совместных проектов в сферах текстильной, кожевенной и шерстяной переработки, строительных материалов, транспортной логистики и фармацевтики, сообщает корреспондент ИА «Дунё».

В Федерации торгово-промышленных палат Пакистана состоялись бизнес-форум и переговоры в формате G2B и B2B с участием делегации Узбекистана во главе с послом Алишером Тухтаевым и председателем Торгово-промышленной палаты Давроном Вахобовым.

Всего в мероприятии приняли участие более 100 представителей бизнеса обеих стран.

В ходе форума председатель федерации Атиф Шейх Икрам отметил, что сотрудничество между представителями бизнес-кругов двух государств открывает новую эру в торгово-экономических отношениях.

По его словам, развитие сотрудничества между государственным и частным секторами и постоянное укрепление диалога между бизнес-кругами способствуют укреплению экономических связей и дальнейшему расширению торговых контактов, улучшению инвестиционного климата в обеих странах, созданию доверительных и удобных условий для взаимной торговли.

«Нам необходимо совместно работать для укрепления стратегического партнерства и достижения общего экономического процветания», — подчеркнул председатель.

В ходе мероприятия предприниматели из Пакистана и Узбекистана достигли соглашений о реализации новых совместных проектов в сферах текстильной, кожевенной и шерстяной переработки, строительных материалов, транспортной логистики и фармацевтики.

Председатель ТПП Даврон Вахабов пригласил пакистанских предпринимателей посетить выставку «Made in Uzbekistan», которая пройдет 11 — 13 февраля в городе Лахоре, и в рамках этого мероприятия предложил провести встречи с представителями бизнес-кругов из Узбекистана для обсуждения перспектив сотрудничества.

Также принято решение о создании «Офиса торговых представителей» в городах Лахоре и Карачи, с целью увеличения объема экспорта узбекской промышленной продукции в Пакистан.