Бизнесмены Узбекистана и Пакистана планируют новые проекты — в каких сферах

По его словам, развитие сотрудничества между государственным и частным секторами и постоянное укрепление диалога между бизнес-кругами способствуют укреплению экономических связей и дальнейшему расширению торговых контактов, улучшению инвестиционного климата в обеих странах, созданию доверительных и удобных условий для взаимной торговли.