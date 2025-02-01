США хотят побудить Украину к президентским выборам для перемирия. Военная операция, день 1074-й

«Мы заняли населенный пункт. Начался активный артобстрел со стороны противника, и я увидел, что боеприпас попал в гражданский дом. Я знал, что там живут бабушка с дедушкой, им по 90 лет. Приняли решение их эвакуировать. Боеприпас сдетонировал. Взрывной волной меня накрыло, я упал. Лежу, открываю глаза, стоит мой товарищ. Мы с ним вместе эвакуировали: я — дедушку, он — бабушку. Вернулись через несколько дней. Они уже нас встречали, как говорится, с пирожками», — рассказал Белянский.