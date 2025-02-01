США хотят побудить Украину к президентским выборам для перемирия. Военная операция, день 1074-й

23:59 На этом «Газета.Ru» завершает сегодняшнюю онлайн-трансляцию. Следите за новостями в нашей ленте.
23:56 В Каменце-Подольском сотрудники украинского военкомата обманом мобилизовали преподавателя вуза, хотя он освобожден от военной службы из-за своей деятельности, заявил украинский депутат Георгий Мазурашу.
23:53 Скандал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, в отношении которого возбуждено уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями, может сорвать поставки военной помощи Киеву, пишет L'AntiDiplomatico:
«Украина сталкивается с новым институциональным кризисом, который может подорвать международное доверие и поставить под угрозу поток военной помощи».
23:50 Колонны украинских войск в ДНР стали часто подвергаться атакам российских беспилотников, после того как ВС РФ взяли под контроль Нововасильевку, выяснило немецкое издание Tagesschau.
23:21 Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель надеется, что США и Россия смогут завершить конфликт на Украине, а Германия при текущем руководстве не в состоянии содействовать миру:
«Трамп был единственным кандидатом, который действительно выступал за мир в ходе своей предвыборной кампании. Лично я возлагаю большие надежды на то, что США вместе с Россией смогут как можно скорее положить конец этой ужасной войне, поскольку Европа, к сожалению, уже не в состоянии этого добиться — а Германия тем более».
23:04 Президент Украины Владимир Зеленский превратился в «голого короля», ему «нечего предложить» жителям страны и миру, считает бывший украинский генеральный прокурор Юрий Луценко:
«С приходом Трампа это стало очевидно».
23:01 ?В Курской области вновь объявили ракетную опасность.
22:59.
22:50 ⚡️Российские военкоры обвинили ВСУ в ударе по школе-интернату в Судже Курской области. Предварительно, внутри находились жители приграничья, которые оказались в плену у украинских военных, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
22:47 В ВСУ заявили, что РФ в ходе массированного удара выпустила более 40 ракет по территории Украины. Они добавили, что попадания зафиксировали в Одессе и Полтаве.
22:14 В ДНР семи людям понадобилась медицинская помощь после обстрелов ВСУ, уточнил глава региона Денис Пушилин.
22:11 «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.
21:59 Заместитель командира танкового батальона Антон Белянский лично эвакуировал мирных жителей из-под обстрела ВСУ, рассказали в Минобороны.
«Мы заняли населенный пункт. Начался активный артобстрел со стороны противника, и я увидел, что боеприпас попал в гражданский дом. Я знал, что там живут бабушка с дедушкой, им по 90 лет. Приняли решение их эвакуировать. Боеприпас сдетонировал. Взрывной волной меня накрыло, я упал. Лежу, открываю глаза, стоит мой товарищ. Мы с ним вместе эвакуировали: я — дедушку, он — бабушку. Вернулись через несколько дней. Они уже нас встречали, как говорится, с пирожками», — рассказал Белянский.
21:32 Участника СВО Ислама Бексултанова избрали главой села Учкент в Дагестане.
21:23 Количество жителей, которые получили ранения в Горловке, увеличилось до пяти, рассказал мэр города Иван Приходько.
21:11 Во Львове военнообязанные избили военкома, так как они не хотели, чтобы их мобилизовали, пишет «Страна.ua».
20:57 Украину может разорвать на куски, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая:
«Украина — страна двойных стандартов, и этим пропитано все…. Инфантилизм, недоразвитость и внутренняя грызня создают среду “идеального шторма”, который может разорвать страну на куски — между соседями и геополитическими игроками».
20:40.
20:25 В Кировском районе Калужской области нашли обломки украинского дрона, который подавили системы радиоэлектронной борьбы, написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
20:18 Пенсионерка-украинка в прямом эфире спросила у мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, почему в городе и в Киеве есть магазины, названные в честь крейсера «Аврора»? Ведущий указал, что это не только название российского корабля, но и женское имя.
20:09 СК возбудил уголовное дело о теракте в отношении военнослужащих ВСУ, которые атаковали жителей Курской области во время эвакуации.
20:04 ВСУ выпустили по Горловке 28 снарядов — СЦКК.
19:53 ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
19:51 ?В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявили воздушную тревогу.
19:41 Президент США Дональд Трамп может закрыть агентство USAID, которое финансово помогало Украине. Он так и не назначил администратора ведомства.
«По словам двух должностных лиц администрации Трампа, знакомых с ситуацией, команда президента рассматривает возможность подчинения USAID Государственному департаменту», — говорится в статье Politico.
19:31.
19:23 Великобритания не может найти взаимопонимания со странами ЕС по вопросу введения миротворческих сил на Украину, выяснила газета The Times. По их данным, Британия, Франция и скандинавские страны не против отправить европейскую миссию в случае прекращения огня, однако Германия и неназванные страны не хотят этого. Польша, как и ряд прибалтийских государств, обеспокоена, что такой шаг оставит ее без защиты.
19:15 ?В Курской области объявили ракетную опасность.
19:11.
19:05 Власти Курской области сообщили, что в настоящее время в списке пропавших без вести числится более двух тысяч граждан.
18:53 ⚡️По данным Reuters, США настаивают на проведении выборов на Украине, причем до конца года. Если выборы все же проведут, то уже новый президент может взять на себя ответственность заключить постоянный мирный договор с РФ.
18:44 В Елецком районе Липецкой области полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов, обесточенных в результате падения отработавшей ступени ракетного комплекса, рассказали местные власти.
18:27.
18:19 В СБУ рассказали о задержании пяти членов организации «Рабочий фронт Украины», которых обвиняют в попытке создать подпольные «солдатские комитеты» при участии военнослужащих и военнообязанных, в призывах к дезертирству и уклонению от службы в ВСУ.
18:04 «Страна.ua» сообщила о взрыве в здании украинского военкомата в Ровно.
17:59 В Горловке при обстреле ВСУ мирный житель получил ранение, сообщил мэр Иван Приходько.
17:47.
17:26 СК завел дело о теракте против солдат ВСУ, атаковавших гражданскую машину, выяснил ТАСС. Это произошло 31 января в Кореневском районе Курской области. Два человека погибли, один ранен.
17:24 Издание «Политнавигатор» со ссылкой на военного врача Оксану Корчинскую пишет, что в медицинских службах ВСУ происходит масштабная коррупция. Якобы медики, которых поймали на получении взятки, несколько месяцев находятся в заключении, а затем выходят на свободу под залог и возвращаются.
17:21 Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску считает, что политика Украины не способствует мирному урегулированию, а разжигает конфликт:
«Политика Киева не способствует мирному процессу, а лишь разжигает конфликт, что привело к массовому исходу украинцев за границу и экономической дестабилизации Европы».
16:55.
16:52 Дети из подконтрольной РФ территории Харьковской области учатся в соседних регионах, поскольку возможности открыть школу пока нет, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев:
«Это опасно, это практически физически невозможно. Поэтому наша администрация помогает с транспортировкой детей в школу. В основном это интернатное проживание, чтобы люди могли позволить своим детям в безопасности продолжить обучение и получать образование».
16:39 Будущее правительство Бельгии «намерено сохранить гуманитарную и военную поддержку Украины». Кроме этого, они хотят не только сохранить, но и расширить антироссийские санкции.
16:28 «Страна.ua» пишет, что на Украине мужчин с шизофренией признают пригодными к военной службе, даже если у них поставлена пожизненная группа инвалидности.
16:25.
16:08 ❗️Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в регионе один человек погиб, двое ранены.
16:04 Уровень психологической подготовки мобилизованных в ВСУ «оставляет желать лучшего», заявил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.
15:58 В городе Шебекино Белгородской области активно идет восстановление домов, поврежденных при обстрелах со стороны Украины, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
15:47 ❗️ В Горловке (ДНР) в результате обстрела со стороны Украины на остановке общественного транспорта ранены три мирных жителя, сообщает глава города Иван Приходько.
15:42 Снайперы общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают скрытно уничтожать особо важные цели, живую силу противника, поддерживая боевую работу российских штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений. Видео предоставлено Минобороны России.
15:31 За сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 155 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Об этом сообщает Минобороны РФ.
15:28 Индия убеждена, что урегулированием конфликта России и Украины должны заниматься лишь вовлеченные в него страны, поэтому не выдвигала собственного мирного плана. Об этом в интервью РБК заявил Арвинд Гупта — директор Международного фонда Вивекананды, бывший заместитель советника по национальной безопасности и экс-секретарь СНБ правительства Индии.
15:21 Власти Великобритании внесли изменения в программу помощи украинским беженцам и для воссоединения с семьей разрешили въезд в страну их детям, оставшимся на Украине, сообщает Independent.
15:15 Германия не может позволить себе траты на военные нужды в размере 5% ВВП, так как эта сумма слишком велика, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Tagesspiegel. Таким образом он отреагировал на требования президента США Дональда Трампа про этому вопросу.
«Пять процентов нашего ВВП соответствовали бы 42% федерального бюджета — это почти каждый второй евро, который тратит правительство ФРГ, или €230 млрд. Мы не могли бы себе этого позволить и не могли бы потратить столько денег», -— сказал Писториус.
15:07.
14:56 В Севастополе на внешнем рейде в районе Карантинной бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия, сообщает губернатор Михаил Развожаев. Жителей просят не беспокоиться.
14:44 На Украине задержаны члены организации «Рабочий фронт Украины», которые агитировали за коллективный отказ от участия военнообязанных в боевых действиях, сообщает «Страна.ua».
14:32 Российские военнослужащие сорвали попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины на Богуславском направлении под Купянском, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, российская разведка вычислила три резервных подразделения украинской армии и нанесла удар с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Потери противника составили до 50 военнослужащих, а также танк и два минометных расчета.
14:17 По подозрению в подготовке теракта задержан 59-летний житель Москвы, сообщает Baza. В ходе обыска в квартире мужчины на улице Бехтерева обнаружили большое количество огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, а также взрывчатку и ее компоненты. Следствие считает, что он собирался устроить взрыв в больнице имени Буянова в Царицыно. Известно, что в июне 2024 года мужчину арестовывали на 10 суток за футболку с надписью «Слава Украине» (лозунг признан в РФ экстремистским).
14:04 Министр обороны России Андрей Белоусов «поблагодарил командование и личный состав 101-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Крымское Донецкой Народной Республики», сообщает Минобороны РФ.
13:53 ❗️ В настоящий момент ВСУ обстреливают кассетными боеприпасами Никитовский район Горловки (ДНР).
«В зоне повышенной опасности жилмассив “Комсомолец”, поселок шахты “19/20”, поселок шахты им. Гагарина, Автодром, поселок Кирова, поселок Химик», — сообщает глава города Иван Приходько.
13:45 В ЛНР обнаружен схрон с иностранным оружием и боеприпасами, сообщает Росгвардия. Тайник находился на территории, где раньше располагались украинские части. Изъято свыше 4000 патронов различного калибра, более 10 гранат оборонительного действия, а также три кумулятивно-осколочные фугасные гранаты 40×53 мм M430A1 HEDP производства США.
13:36 Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому ей следовало бы «остановиться, а затем начать переговоры». Такое мнение в интервью испанской газете El Debate выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По мнению Сийярто, «на поле боя нет решения украинской войны, единственное решение — за столом переговоров».
13:27 В Полтавской области Украины мужчина застрелил военнослужащего ВСУ и увел с собой мобилизованного товарища, которого перевозили в Территориальный центр комплектования (аналог военкомата). Об этом сообщает «РБК-Украина».
Инцидент произошел на автозаправке. Неизвестный мужчина подошел к автомобилю, застрелил военкома из охотничьего ружья и скрылся с одним из мобилизованных. Позже оба были задержаны полицией.
13:18 ❗️ В Горловке (ДНР) украинский беспилотник нанес удар по дому в поселке шахты им. Изотова, сообщает глава города Иван Приходько.
13:10 Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что считает украинского лидера Владимира Зеленского диктатором.
«Первая черта диктатора — он не избран, а Зеленский не избран. Он также запретил религиозную конфессию (имеется в виду запрет на Украине канонической УПЦ. — Ред.). Он убивал своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. Мне все это кажется чертами диктатуры», — сказал Карлсон в беседе с британским тележурналистом Пирсом Морганом.
Кроме того, Карлсон заявил, что Зеленский «чрезвычайно непопулярен на Украине, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну».
12:58 ❗️ Село Отрадное в 20 километрах от Белгорода попало под артиллерийский обстрел со стороны Украины, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены три частных дома и хозпостройки.
12:47 ❗️ Над Белгородской областью дежурными силами ПВО уничтожен украинский беспилотник, сообщает Минобороны России.
12:39 Из-за конфликта между главой украинского агентства по военным закупкам Мариной Безруковой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым военно-промышленный комплекс страны рискует оказаться парализованным, пишет Washington Post.
«Оборонный сектор Украины в смятении в решающий момент войны… Проявление скандала в оборонном секторе Украины происходит в неблагоприятное для страны время, поскольку будущее американской военной помощи при президенте Дональде Трампе неясно», — говорится в сообщении издания.
12:26 Добровольцы формирования «Барс-Курск» ежедневно осуществляют огневое прикрытие аварийно-восстановительных бригад в Кореневском районе Курской области. Видео предоставлено Минобороны России.
12:18 Сводка Минобороны на 1 февраля, главное:
12:02 Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал «ужасную и трагическую» стратегию Евросоюза по отношению к российско-украинскому конфликту.
«Европейский союз выбрал ужасную и трагическую стратегию в отношении войны на Украине. Украине были выплачены сотни миллиардов евро и отправлено оружие на сотни миллиардов евро. Кроме того, были применены санкции, которые убили отношения ЕС и России. И каков результат? Россия набирает обороты, а Украина отступает. Сотни тысяч людей погибли. Вот почему мы должны остановиться сейчас», — сказал он в интервью испанской газете El Debate.
11:47 Стратегически важные ресурсы на Украине могут перейти под контроль России, и Запад их лишится. Такое мнение в статье для американского журнала National Interest выразил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
«Украина является одним из основных экспортеров титана и марганца в США, где они используются в американской аэрокосмической, сталелитейной и автомобильной промышленности», — заявил он.
11:34 Российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому Миргород в Полтавской области, сообщает RT.
11:22 Из-за обстрела со стороны Украины в центре Горловки (ДНР) повреждено учреждение образования, сообщил глава города Иван Приходько.
11:11 Украинские войска в Харьковской области стянули большое количество сил в направлении поселка Двуречная, накануне взятого под контроль Вооруженными силами РФ. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
11:02 Расчет FPV-дронов российского центра «Рубикон» уничтожил боевую бронированную машину ВСУ на Курском направлении. Видео предоставлено Минобороны РФ.
10:47 Спецпредставитель президента Трампа Кит Келлогг заявил, что для заключения мирного соглашения США придется оказывать давление и на Россию, и на Украину.
«Мы говорим о том, как оказать давление не только на Россию, но и на Украину, какие рычаги давления и стимулы предоставить обеим сторонам, чтобы у президента США были возможности добиться успеха. Сейчас мы работаем над этим, обсуждаем, формируем команду», — сказал он в эфире Fox News.
Кроме того, он заявил, что «Трамп доведет дело до конца», подтвердил свой прогноз касательно прекращения конфликта в течение 100 дней и отметил, что у американской администрации «есть хороший, надежный план действий».
10:36 По информации Telegram-канала SHOT, по военному аэродрому Васильков в Киевской области нанесен удар.
10:25 Наиболее реалистичным сценарием размещения на Украине миротворческих сил будет привлечение к этому представителей Индии, Бангладеш и Китая под эгидой ООН, пишет британское издание The Times.
В публикации отмечается, что в Европе нет единого мнения по указанному вопросу. Так, Великобритания, Франция и страны Северной Европы выступают за размещение на Украине своих войск в составе миротворческого контингента. Однако Польша и страны Прибалтики выступают против из опасений, что финансирование этой миссии уменьшит возможность НАТО защитить их в случае необходимости.
10:14 Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео предоставлено Минобороны России.
10:06 Президент США Дональд Трамп заявил, что уже проводятся «серьезные обсуждения» с Россией по поводу урегулирования украинского кризиса.
«У нас идет серьезное обсуждение этой войны, мы пытаемся положить ей конец», — сказал Трамп.
09:58 184 семьям из Краснояружского, Шебекинского, Грайворонского, Белгородского и Валуйского районов Белгородской области будут выплачены компенсации за потерянное в результате обстрелов со стороны ВСУ жилье. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на эти цели выделено около 1 млрд рублей.
09:46 На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщает «Страна.ua».
09:40 ❗️ В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
09:35 Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
09:26 В Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях Украины введены аварийные отключения света, сообщает агентство УНИАН.
09:23 С возвращением на пост президента США Дональда Трампа Украина возобновила попытки получить замороженные российские активы, пишет Washington Post.
«Киев рассчитывает, что альтернативный источник финансирования для закупки оружия и восстановления страны привлечет внимание Трампа, который стремится сократить иностранную помощь. Это предложение стало особенно актуальным на фоне растущей неопределенности в отношении военной поддержки США», — указывает издание.
После начала СВО активы российского Центробанка на сумму почти $300 млрд, которые хранятся в основном в Европе, были заблокированы. В РФ с этим решением категорически не согласны.
09:14 В зоне спецоперации погиб 23-летний Александр Гармс-Риззи из Великобритании, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины, сообщает газета Sun со ссылкой на украинских военных. По данным издания, мужчина был снайпером, у него было запланировано интервью, которое не состоялось из-за его гибели.
09:03 Вооруженные силы Украины, отступая из Часова Яра в Донецкой народной республике, вывозили награбленное имущество местных жителей на поставленных из Турции бронеавтомобилях Kirpi. Об этом РИА Новости заявил житель Часова Яра Павел Морковкин.
По словам Морковкина, военнослужащие ВСУ разграбили его магазин и вывезли «компьютеры, кофемашины, все оборудование, которое в домашних условиях не пригодится».
08:55 Командир взвода инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ «Земледелие» с позывным «Герц» рассказал о боевой работе. Видео предоставлено Минобороны РФ.
08:44 В Харькове прогремели взрывы, сообщает «РБК-Украина».
08:33 В Северо-западной акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма, сообщает Минобороны РФ. В операции были задействованы дежурные средства Черноморского флота.
08:24 При отходе из города Часов Яр (ДНР) украинские солдаты прикрываются мирными жителями, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Из слов источника агентства следует, что российские военнослужащие используют дроны для зачистки населенного пункта от формирований ВСУ. А если украинские бойцы замечают эти беспилотники, они специально сажают в свои машины гражданских лиц, грузятся вслед за ними сами и уезжают.
08:16 В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
08:11 Российский истребитель нанес удар по ВСУ в приграничье Курской области, сообщает РИА Новости.
Удар был нанесен по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), в результате чего были уничтожены украинские военные и бронетехника. Получив подтверждение от разведки о ликвидации целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета,
08:05 За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией страны девять украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1074-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.