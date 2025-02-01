WP: Украина возобновила попытки добиться использования активов РФ

Осенью 2024 года лидеры стран Группы семи приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд «за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России». При этом США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС. В декабре прошлого года Киев получил первые средства за счет доходов от замороженных российских активов от США в размере $1 млрд. 10 января первый транш за счет активов РФ в размере €3 млрд Украине перевел ЕС. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перевод Украине средств за счет доходов от замороженных Западом российских активов может в перспективе стать поводом для судебного преследования.