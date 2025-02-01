Беларусь призвала страны ОБСЕ сменить высокомерный тон к Минску на уважительный

Официальный Минск призвал страны ОБСЕ сменить высокомерный тон на уважительный. Белорусские дипломаты выступили на заседании Постоянного совета ОБСЕ, которое состоялось в Вене, 30 января 2025 года, где и было сделано соответствующее заявление.
В ходе мероприятия белорусская делегация в ОБСЕ выразила сожаление в связи с тем, что продолжается безосновательная критика президентских выборов в республике, заявив, что западным недружественным странам следовало бы перейти к уважительному тону. Как пишет БелТА, представители Беларуси подчеркнули, что за ходом голосования на президентских выборах в января 2025 года принимали участие почти 500 аккредитованных иностранных наблюдателей из 52 стран мира.
Представители Беларуси, кроме прочего, в своем выступлении решительно осудили продолжение безосновательной критики в адрес республики со стороны отдельных западных государств. Официальный Минск в очередной раз подтвердил готовность Беларуси к взаимоуважительному диалогу, в ходе которого учитывались бы позиции и интересы всех сторон.
Добавим, что в поддержку позиции Беларуси на заседании Постоянного совета ОБСЕ выступили сразу несколько делегаций, в их числе Россия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, а также Туркменистан.
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