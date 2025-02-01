Беларусь призвала страны ОБСЕ сменить высокомерный тон к Минску на уважительный

В ходе мероприятия белорусская делегация в ОБСЕ выразила сожаление в связи с тем, что продолжается безосновательная критика президентских выборов в республике, заявив, что западным недружественным странам следовало бы перейти к уважительному тону. Как пишет БелТА, представители Беларуси подчеркнули, что за ходом голосования на президентских выборах в января 2025 года принимали участие почти 500 аккредитованных иностранных наблюдателей из 52 стран мира.