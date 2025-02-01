Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Кубани выступил за налоговые и кредитные каникулы в зоне ЧС

Кондратьев предложил перенести срок закупки путевок в детские здравницы.

Источник: администрация Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на правительственной комиссии по ликвидации ЧС поднял вопрос о мерах поддержки туристической отрасли. Совещание проводил заместитель председателя правительства Виталий Савельев, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Кондратьев предложил рассмотреть возможность предоставления предприятиям санаторно-курортного комплекса в зоне ЧС налоговых и кредитных каникул, как это было во время пандемии. Особенно его беспокоит вопрос поддержки детских здравниц. Представители оздоровительных лагерей отмечают значительные риски отказа от бронирования путевок.

Обращаясь к Савельеву, Кондратьев попросил дать поручение министерству Просвещения РФ проработать с регионами и госкомпаниями возможность переноса сроков закупки путевок с февраля на апрель.