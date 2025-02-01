Губернатор Кубани выступил за налоговые и кредитные каникулы в зоне ЧС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на правительственной комиссии по ликвидации ЧС поднял вопрос о мерах поддержки туристической отрасли. Совещание проводил заместитель председателя правительства Виталий Савельев, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Кондратьев предложил рассмотреть возможность предоставления предприятиям санаторно-курортного комплекса в зоне ЧС налоговых и кредитных каникул, как это было во время пандемии. Особенно его беспокоит вопрос поддержки детских здравниц. Представители оздоровительных лагерей отмечают значительные риски отказа от бронирования путевок.
Обращаясь к Савельеву, Кондратьев попросил дать поручение министерству Просвещения РФ проработать с регионами и госкомпаниями возможность переноса сроков закупки путевок с февраля на апрель.