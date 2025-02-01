В Беларуси с 1 февраля повышаются все виды трудовых пенсий

В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 10%.
В Минтруда подчеркнули, что размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.
По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в феврале 2025 года составит Br930. Годовое увеличение (февраль 2025 года к февралю 2024 года) составит Br120, или 14,8%.
В целом в феврале расходы на выплату пенсий составят порядка Br2,2 млрд, из них на повышение пенсий будет направлено Br196 млн.