1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 февраля повышаются все виды трудовых пенсий, а именно по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.