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В Беларуси с 1 февраля повышаются все виды трудовых пенсий

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 февраля повышаются все виды трудовых пенсий, а именно по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Источник: AP 2024

В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 10%.

В Минтруда подчеркнули, что размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.

По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в феврале 2025 года составит Br930. Годовое увеличение (февраль 2025 года к февралю 2024 года) составит Br120, или 14,8%.

В целом в феврале расходы на выплату пенсий составят порядка Br2,2 млрд, из них на повышение пенсий будет направлено Br196 млн.