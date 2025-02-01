Первое заседание Совета нацкоординаторов по Консультативным встречам состоялось в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В МИД Узбекистана состоялось первое заседание Совета национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
По информации министерства, в заседании участвовали представители внешнеполитических ведомств Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана.
Участников заседания приветствовал Первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжон Аълоев.
В рамках встречи состоялись презентация Концепции председательства Узбекистана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2025 году, а также обсуждение проекта Графика совместных мероприятий, планируемых к проведению в течение текущего года.
Стороны отметили своевременность и результативность проведения в Ташкенте первого заседания Совета национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.
В завершение переговоров участники мероприятия выразили особую значимость и необходимость продолжения тесного сотрудничества для успешной организации и проведения всех запланированных мероприятий в рамках председательства Узбекистана в Седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2025 году.