Первое заседание Совета нацкоординаторов по Консультативным встречам состоялось в Ташкенте

В завершение переговоров участники мероприятия выразили особую значимость и необходимость продолжения тесного сотрудничества для успешной организации и проведения всех запланированных мероприятий в рамках председательства Узбекистана в Седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2025 году.