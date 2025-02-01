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Жителям Челябинской области рекомендуют срочно проверить свои паспорта

Об этом пишут «Вести. Южный Урал», ссылаясь на ГУ МВД России по Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

Проверить документы на предмет неточностей, опечаток, изношенности особенно важно, если вы собираетесь в поездку, кроме того, замена паспорта происходит в возрасте 20 и 45 лет. Если говорить о загранпаспорте, то изъять его могут в случае несовпадения данных в нем и внутреннем паспорте.

В ведомстве отметили, что чаще всего ошибки находят в документах пятилетней давности. Это может быть отсутствие машиночитаемой записи пола владельца паспорта «F» или «M», первых цифр даты рождения. При таких ошибках нужно срочно обращаться в подразделения по вопросам миграции. Важно, что оплачивать пошлину в этом случае не придется.

Как мы писали ранее, с сегодняшнего дня в Челябинской области начинает работу Главное управление координации развития туризма. Здесь будут работать над развитием сферы туризма, а также над продвижением наших брендов за рубежом.