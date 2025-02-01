Жителям Челябинской области рекомендуют срочно проверить свои паспорта

Проверить документы на предмет неточностей, опечаток, изношенности особенно важно, если вы собираетесь в поездку, кроме того, замена паспорта происходит в возрасте 20 и 45 лет. Если говорить о загранпаспорте, то изъять его могут в случае несовпадения данных в нем и внутреннем паспорте.