Красносельский призвал Фон дер Ляйен вмешаться в ситуацию с поставкой газа в Приднестровье

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Вмешаться в ситуацию с поставкой газа в Приднестровье и сделать все возможное для ее скорейшего возобновления призвал председателя Еврокомиссии Урсулу Фон дер Ляйен лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Соответствующее обращение еврочиновнику он направил поздно вечером в пятницу.
Красносельский подчеркнул, что препятствий технического характера для осуществления поставок не существует, инфраструктура готова незамедлительно возобновить работу в полном объеме, однако «непреодолимым препятствием на пути реализации пакета экстренной помощи стала нерасторопность молдавских чиновников»:
То есть комиссия сегодня (в пятницу. — Ред.) собиралась, определенные решения принимала, но рассмотрение конкретно этой темы — транспортировки газа в Приднестровье в рамках европейского содействия выходу из энергокризиса — вынесли на отдельное заседание, запланированное на конец рабочего дня в пятницу, которое в итоге так и не провели.
Красносельский попросил главу ЕК вмешаться с тем, чтобы газ смог поступить в регион уже 1 февраля.
«Прошу Вас лично вмешаться в ситуацию, оказать влияние на должностных лиц Республики Молдова, препятствующих реализации европейского гуманитарного проекта, сделать все возможное, чтобы долгожданный газ, а вместе с ним свет и тепло пришли 1 февраля в дома приднестровцев», — написал лидер Приднестровья.
Напомним, в пятницу было объявлено, что правительство Республики Молдова и Европейский союз подпишут в пятницу соглашение о безвозмездном финансировании для закупок газа и электроэнергии. Уточнялось, что грант в размере 64 миллионов евро согласован между властями в Кишиневе и ответственными лицами в Брюсселе.
Из этой суммы в дополнение к 30 миллионам евро, выделенным на закупку газа и электроэнергии на обоих берегах Днестра, Республика Молдова должна получить еще 34 миллиона евро на бюджетную поддержку, уточнили в правительстве.
Однако никаких официальных сообщений о том, что подписание документа состоялось, в пятницу, 31 января, так и не последовало.