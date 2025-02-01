Красносельский призвал Фон дер Ляйен вмешаться в ситуацию с поставкой газа в Приднестровье

То есть комиссия сегодня (в пятницу. — Ред.) собиралась, определенные решения принимала, но рассмотрение конкретно этой темы — транспортировки газа в Приднестровье в рамках европейского содействия выходу из энергокризиса — вынесли на отдельное заседание, запланированное на конец рабочего дня в пятницу, которое в итоге так и не провели.