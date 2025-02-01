Сбор за пересечение границы на авто вводят в трех областях Беларуси

Вместе с тем некоторые категории лиц от уплаты сбора освобождаются. В их числе, согласно решению Брестского областного Совета депутатов, те, кто пересекает границу по случаю похорон членов семьи и близких родственников при наличии подтверждающих документов, иностранцы, отдыхавшие в отечественных санаторно-курортных и оздоровительных организациях, в ряде случаев люди с нарушениями физической активности, депортированные, белорусы, которых официально направили за границу за медицинской помощью. А также иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».