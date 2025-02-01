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В Узбекистане животноводческим фермам и птицефабрикам вернут 50% уплаченного НДС — решение

Принято постановление президента «О дополнительных мерах по поддержке животноводства и птицеводства, созданию высокой добавленной стоимости в этих сферах».

Источник: Sputnik.uz

С 1 апреля 2025 года по 1 января 2028 года будет возвращено 50 процентов налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного животноводческими фермами и птицефабриками Узбекистана. Принято постановление президента "О дополнительных мерах по поддержке животноводства и птицеводства, созданию высокой добавленной стоимости в этих сферах.

Согласно решению утверждены:

  • Прогнозные показатели объема производства мяса и молока в 2025 году;
  • Прогнозные показатели производства яиц и мяса птицы в 2025 году;
  • Показатели обеспечения занятости населения на основе системы кооперации птицеводства в регионах в 2025 году;
  • Прогнозные показатели экспорта птицеводческой продукции в 2025 году.

Согласно документу, с 1 апреля 2025 года по 1 января 2028 года будет введен порядок возврата до 25 числа каждого месяца, 50 процентов налога на добавленную стоимость, уплаченного в государственный бюджет животноводческими и птицефабриками.

Кроме того будет реализован проект «Птицеводство — получение дохода» для обеспечения занятости 1 миллиона человек в мясо-яичном секторе птицеводства на основе кооперативной системы.

Срок действия налоговых льгот для племенных предприятий в виде уплаты налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога и налога за использование водных ресурсов по сниженной ставке 50 процентов будет продлен до 1 января 2028 года.

налоги
сельское хозяйство