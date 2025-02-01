В Узбекистане животноводческим фермам и птицефабрикам вернут 50% уплаченного НДС — решение

С 1 апреля 2025 года по 1 января 2028 года будет возвращено 50 процентов налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного животноводческими фермами и птицефабриками Узбекистана. Принято постановление президента "О дополнительных мерах по поддержке животноводства и птицеводства, созданию высокой добавленной стоимости в этих сферах.