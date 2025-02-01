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Губернатор Новосибирской области отмечает день рождения

1 февраля 2025 года Андрею Травникову исполнилось 54 года.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Он руководит областью с 6 октября 2017. До прихода на должность губернатора Новосибирской области Андрей Травников был мэром Вологды (с 7 ноября 2016 года по 6 октября 2017).

Свою карьеру руководителя Травников начал на заводе «Электроремонт». С 2006 по 2010 гг. он был генеральным директором этого предприятия.

В 2010 он стал первым заместителем мэра Череповца, а в 2012 году — первым вице-губернатором Вологодской области. С 2014 по 2016 занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.