Губернатор Новосибирской области отмечает день рождения

Он руководит областью с 6 октября 2017. До прихода на должность губернатора Новосибирской области Андрей Травников был мэром Вологды (с 7 ноября 2016 года по 6 октября 2017).
Свою карьеру руководителя Травников начал на заводе «Электроремонт». С 2006 по 2010 гг. он был генеральным директором этого предприятия.
В 2010 он стал первым заместителем мэра Череповца, а в 2012 году — первым вице-губернатором Вологодской области. С 2014 по 2016 занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.