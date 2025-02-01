Беглов ответил предложившей «повторить блокаду Ленинграда» Немцовой

«Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады», — добавил он.
Беглов также напомнил, что операция в Праге завершилась 11 мая 1945 года и стоила жизни 12 тысячам советских солдат. Губернатор подчеркнул, что хотелось бы и дальше помнить именно совместную борьбу советского и чехословацкого нардов против фашизма.
Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что чешский сенатор, согласно данным СМИ, на своей странице в одной из социальных сетей выступила с призывом «повторить блокаду Ленинграда». Спустя некоторое время политик удалила свой пост.
Ведомство намерено дать правовую оценку заявлению Немцовой.
Блокада Ленинграда была полностью снята 27 января 1944 года. Она продолжалась 872 дня.