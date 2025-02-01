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Калининградские военные оттачивают навыки управления дронами-камикадзе

Также в тренировках участвуют беспилотники-разведчики.

В Калининградской области военнослужащие оттачивают навыки управления разведывательными беспилотниками и дронами-камикадзе. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, на полигоне занятиями руководят опытные инструкторы, имеющие боевой опыт.

Отмечается, что обучающиеся сначала тренируются на компьютерном тренажере, используя очки виртуальной реальности, затем допускаются к управлению настоящим дроном.

Также операторы ударных беспилотников изучают взрывное дело, изготовление самодельных взрывных устройств.

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