Калининградские военные оттачивают навыки управления дронами-камикадзе

В Калининградской области военнослужащие оттачивают навыки управления разведывательными беспилотниками и дронами-камикадзе. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, на полигоне занятиями руководят опытные инструкторы, имеющие боевой опыт.
Отмечается, что обучающиеся сначала тренируются на компьютерном тренажере, используя очки виртуальной реальности, затем допускаются к управлению настоящим дроном.
Также операторы ударных беспилотников изучают взрывное дело, изготовление самодельных взрывных устройств.