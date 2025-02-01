В Литве приспособят для эвакуации реку, берущую начало в Беларуси

Дальше в Каунасе Нерис впадает в Неман, однако шесть мелководных перекатов препятствуют тому, чтобы по реке можно было на судне дойти до второго по величине города Литвы. Средства европейской программы планируют направить на то, чтобы выровнять перекаты и сделать их глубже, однако эти меры кардинально изменят природные особенности реки.