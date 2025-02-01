В Литве приспособят для эвакуации реку, берущую начало в Беларуси

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Литва намерена превратить протекающую через Вильнюс реку Нерис в водную артерию для эвакуации населения в чрезвычайных случаях, а также для перевозки военных грузов. Об этом пишет издание «Lietuvos rytas» со ссылкой на заявление мэра Вильнюса Владаса Бенкунскаса.
По данным издания, на эти цели власти намерены потратить 20 млн евро европейской экологической программы Natura 2000.
Ранее мэр литовской столицы Владас Бенкунскас выступил с идеей о том, что по реке, которую «не взорвешь и не заблокируешь», можно эвакуировать людей и транспортировать грузы военного назначения. По информации литовского СМИ, мэр уже проконсультировался на эту тему и с военными, и с экспертами по гражданской обороне.
Ты неси меня, река.
Река, которая в Литве называется Нерис и протекает через Вильнюс, берет начало в Беларуси, где называется Вилией. В литовской столице ширина водной артерии составляет порядка 100 метров, глубина варьируется от 1,2 до 4 метров.
На данный момент по реке не организовано ни пассажирское, ни какое-либо иное сообщение, кроме прогулочных речных трамваев.
Дальше в Каунасе Нерис впадает в Неман, однако шесть мелководных перекатов препятствуют тому, чтобы по реке можно было на судне дойти до второго по величине города Литвы. Средства европейской программы планируют направить на то, чтобы выровнять перекаты и сделать их глубже, однако эти меры кардинально изменят природные особенности реки.