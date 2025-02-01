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В Литве приспособят для эвакуации реку, берущую начало в Беларуси

Мэр Вильнюса выступил с идеей о том, что по реке шириной 100 метров и глубиной не более 4 метров можно проводить массовую эвакуацию населения в случае ЧП и транспортировать военные грузы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Литва намерена превратить протекающую через Вильнюс реку Нерис в водную артерию для эвакуации населения в чрезвычайных случаях, а также для перевозки военных грузов. Об этом пишет издание «Lietuvos rytas» со ссылкой на заявление мэра Вильнюса Владаса Бенкунскаса.

По данным издания, на эти цели власти намерены потратить 20 млн евро европейской экологической программы Natura 2000.

«Дирекция внутренних водных путей уже предусмотрела, что за 20 млн евро программы Natura 2000 не только выполнит работы по приведению в порядок русла реки и поднимет на берег 0,9 млн кубометров грунта, но и подготовит Нерис для прохода судов с эвакуируемым населением», ― говорится в публикации в литовской газете.

Ранее мэр литовской столицы Владас Бенкунскас выступил с идеей о том, что по реке, которую «не взорвешь и не заблокируешь», можно эвакуировать людей и транспортировать грузы военного назначения. По информации литовского СМИ, мэр уже проконсультировался на эту тему и с военными, и с экспертами по гражданской обороне.

Ты неси меня, река.

Река, которая в Литве называется Нерис и протекает через Вильнюс, берет начало в Беларуси, где называется Вилией. В литовской столице ширина водной артерии составляет порядка 100 метров, глубина варьируется от 1,2 до 4 метров.

На данный момент по реке не организовано ни пассажирское, ни какое-либо иное сообщение, кроме прогулочных речных трамваев.

Дальше в Каунасе Нерис впадает в Неман, однако шесть мелководных перекатов препятствуют тому, чтобы по реке можно было на судне дойти до второго по величине города Литвы. Средства европейской программы планируют направить на то, чтобы выровнять перекаты и сделать их глубже, однако эти меры кардинально изменят природные особенности реки.