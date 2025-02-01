«Молдовагаз» передал Приднестровью газ для поддержания давления в газопроводах

Как ожидается, в ближайшие дни также должны начаться поставки в Приднестровье газа, приобретенного на выделенный Еврокомиссией грант в 20 млн евро. По данным энергетиков, это обеспечит около 10 дней потребления и позволит возобновить работу централизованного отопления в населенных пунктах, а также прекратить веерные отключения электроэнергии. Параллельно с поставками газа на грант ЕС Приднестровье продолжает переговоры с энергетиками России и Венгрии о поставках газа на долгосрочную перспективу.