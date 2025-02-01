«Молдовагаз» передал Приднестровью газ для поддержания давления в газопроводах

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Газораспределительная компания «Молдовагаз» поставила первую партию газа в Приднестровье для поддержки функциональности в газопроводе.
«Молдовагаз» отгрузила в Приднестровье первые объемы газа из партии в 3 млн куб. м согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Молдавии", — сообщили ТАСС в компании.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявлял, что эти объемы страна передает Приднестровью в долг. Они предназначены для поддержания давления в газопроводах, чтобы избежать аварийной ситуации. По словам президента непризнанной республики Вадима Красносельского, эти объемы будут возвращены Молдавии в натуральном выражении либо оплачены до 1 марта.
Как ожидается, в ближайшие дни также должны начаться поставки в Приднестровье газа, приобретенного на выделенный Еврокомиссией грант в 20 млн евро. По данным энергетиков, это обеспечит около 10 дней потребления и позволит возобновить работу централизованного отопления в населенных пунктах, а также прекратить веерные отключения электроэнергии. Параллельно с поставками газа на грант ЕС Приднестровье продолжает переговоры с энергетиками России и Венгрии о поставках газа на долгосрочную перспективу.